https://ria.ru/20211221/zapad-1764655420.html

Действия Запада больше не будут оставаться безнаказанными, заявил дипломат

Действия Запада больше не будут оставаться безнаказанными, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021

Действия Запада больше не будут оставаться безнаказанными, заявил дипломат

Действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене... РИА Новости, 21.12.2021

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2021-12-21T10:15

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", - сказал он в эфире YouTube-канале "Соловьёв Live".МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, россия, константин гаврилов