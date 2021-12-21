https://ria.ru/20211221/zakony-1764549301.html
Названы самые странные законы, о которых обычно не знают туристы
Названы самые странные законы, о которых обычно не знают туристы - РИА Новости, 21.12.2021
Названы самые странные законы, о которых обычно не знают туристы
Эксперты назвали самые странные законы в разных государствах мира, которые туристам лучше не нарушать, пишет The Sun. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:01
2021-12-21T04:01
2021-12-21T04:01
туризм
венеция
испания
афины
рим
барбадос
сингапур (страна)
германия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые странные законы в разных государствах мира, которые туристам лучше не нарушать, пишет The Sun.В Афинах, например, стоит отказаться от высоких каблуков: шпильки запрещены на территории таких памятников, как Акрополь или Парфенон. А в Испании нельзя ездить в авто в шлепанцах или любой другой обуви без ремешка на щиколотке.Если соберетесь в Барбадос, не берите с собой одежду с камуфляжным рисунком. Местные власти могут подумать, что вы пытаетесь выдать себя за полицейских.В Риме, если присесть ступеньку на Испанской лестнице, можно получить штраф от 160 (13 тысяч рублей) до 400 евро (33,5 тысячи). Также "попасть" на деньги можно в Венеции — за кормление голубей. А в Германии, если топливо закончится на автобане и машина из-за этого встанет, водителю грозит внушительный штраф. Поэтому специалисты рекомендуют всегда заливать полный бак перед выездом на шоссе."Прежде чем отправиться в отпуск, изучите местное законодательство, чтобы избежать случайных правонарушений", — предупреждают специалисты.
https://ria.ru/20211220/strany-1764528597.html
венеция
испания
афины
рим
барбадос
сингапур (страна)
германия
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венеция, испания, афины, рим, барбадос, сингапур (страна), германия, авто, новости - туризм, законы, туристы, туризм
Названы самые странные законы, о которых обычно не знают туристы
Эксперты назвали малоизвестные законы, которые туристам лучше не нарушать
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Эксперты назвали самые странные законы в разных государствах мира, которые туристам лучше не нарушать, пишет
The Sun.
В Афинах, например, стоит отказаться от высоких каблуков: шпильки запрещены на территории таких памятников, как Акрополь или Парфенон. А в Испании нельзя ездить в авто в шлепанцах или любой другой обуви без ремешка на щиколотке.
Если соберетесь в Барбадос, не берите с собой одежду с камуфляжным рисунком. Местные власти могут подумать, что вы пытаетесь выдать себя за полицейских.
В Риме, если присесть ступеньку на Испанской лестнице, можно получить штраф от 160 (13 тысяч рублей) до 400 евро (33,5 тысячи). Также "попасть" на деньги можно в Венеции — за кормление голубей.
А в Германии, если топливо закончится на автобане и машина из-за этого встанет, водителю грозит внушительный штраф. Поэтому специалисты рекомендуют всегда заливать полный бак перед выездом на шоссе.
"Прежде чем отправиться в отпуск, изучите местное законодательство, чтобы избежать случайных правонарушений", — предупреждают специалисты.