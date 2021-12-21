https://ria.ru/20211221/zakon-1764770836.html
Путин подписал закон о публичной региональной власти
Путин подписал закон о публичной региональной власти - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о публичной региональной власти
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:51
2021-12-21T16:51
2021-12-21T16:52
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Данный документ направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Закон определяет принципы деятельности органов власти регионов.Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Прежде, согласно законодательству, глава региона не мог быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации.
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политика, владимир путин, россия
16:51 21.12.2021 (обновлено: 16:52 21.12.2021)
Путин подписал закон о публичной региональной власти
Путин подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России
. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Данный документ направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Закон определяет принципы деятельности органов власти регионов.
Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Прежде, согласно законодательству, глава региона не мог быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.
Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.
Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации.