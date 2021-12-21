https://ria.ru/20211221/zakhoroneniya-1764703348.html

ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе

ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе - РИА Новости, 21.12.2021

ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе

УВКПЧ ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше на границе с Белоруссией, о которых заявлял польский солдат, попросивших на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:25

2021-12-21T13:25

2021-12-21T13:25

в мире

оон

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. УВКПЧ ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше на границе с Белоруссией, о которых заявлял польский солдат, попросивших на прошлой неделе политическое убежище в Белоруссии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."У нас нет информации, касающейся данных обвинений, так что мы не можем говорить конкретно о них. Но, безусловно, это крайне серьезные нарушения. Мы подчеркиваем, что затронутая сторона должна провести независимое и эффективное расследование этого, причин смертей, если есть такие захоронения", - сказала она. По ее словам, УВКПЧ ООН продолжит взаимодействовать с властями Польши и Белоруссии по этому вопросу.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://ria.ru/20211217/polsha-1764276856.html

https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html

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в мире, оон, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии