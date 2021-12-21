Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/zakhoroneniya-1764703348.html
ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе
ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе - РИА Новости, 21.12.2021
ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе
УВКПЧ ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше на границе с Белоруссией, о которых заявлял польский солдат, попросивших на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:25
2021-12-21T13:25
в мире
оон
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229037_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_aabd03590b3dba65689889c4c500b417.jpg
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. УВКПЧ ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше на границе с Белоруссией, о которых заявлял польский солдат, попросивших на прошлой неделе политическое убежище в Белоруссии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."У нас нет информации, касающейся данных обвинений, так что мы не можем говорить конкретно о них. Но, безусловно, это крайне серьезные нарушения. Мы подчеркиваем, что затронутая сторона должна провести независимое и эффективное расследование этого, причин смертей, если есть такие захоронения", - сказала она. По ее словам, УВКПЧ ООН продолжит взаимодействовать с властями Польши и Белоруссии по этому вопросу.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
https://ria.ru/20211217/polsha-1764276856.html
https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d406dcf729cbde57e18145bf85c88ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:25 21.12.2021
 
ООН не нашла массовых захоронений мигрантов на польско-белорусской границе

У УВКПЧ ООН нет данных о массовых захоронениях мигрантов на польско-белорусской границе

© REUTERS / Kacper PempelГраница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. УВКПЧ ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше на границе с Белоруссией, о которых заявлял польский солдат, попросивших на прошлой неделе политическое убежище в Белоруссии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
"У нас нет информации, касающейся данных обвинений, так что мы не можем говорить конкретно о них. Но, безусловно, это крайне серьезные нарушения. Мы подчеркиваем, что затронутая сторона должна провести независимое и эффективное расследование этого, причин смертей, если есть такие захоронения", - сказала она. По ее словам, УВКПЧ ООН продолжит взаимодействовать с властями Польши и Белоруссии по этому вопросу.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:43
Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:47
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
 
В миреООНБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
Лента новостейМолния
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе УкраиныВ США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден