https://ria.ru/20211221/zakhoronenie-1764640415.html

В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших

В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших - РИА Новости, 21.12.2021

В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших

В России утвердили стандарт срочного погребения тел в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T06:30

2021-12-21T06:30

2021-12-21T18:01

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России утвердили стандарт срочного погребения тел в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС.Так, возможные места для могил должны выбирать заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.Отмечается, что размер земельного участка под захоронения определят с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные погребения. Комплексы для урн с прахом погибших стоит размещать на специально выделенных участках земли, говорится в ГОСТе."Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — указано в тексте.Кроме того, предусмотрены создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения тел, и заблаговременная организация групп для выполнения таких работ.

https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html

https://ria.ru/20210820/pokhorony-1746519407.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия