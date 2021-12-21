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В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших
В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших - РИА Новости, 21.12.2021
В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших
В России утвердили стандарт срочного погребения тел в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T06:30
2021-12-21T18:01
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России утвердили стандарт срочного погребения тел в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС.Так, возможные места для могил должны выбирать заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.Отмечается, что размер земельного участка под захоронения определят с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные погребения. Комплексы для урн с прахом погибших стоит размещать на специально выделенных участках земли, говорится в ГОСТе."Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — указано в тексте.Кроме того, предусмотрены создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения тел, и заблаговременная организация групп для выполнения таких работ.
https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
06:30 21.12.2021 (обновлено: 18:01 21.12.2021)
 
В России появился ГОСТ о срочном захоронении погибших

В МЧС создали ГОСТ по срочному захоронению тел в братских могилах в военное и мирное время

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПохороны
Похороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России утвердили стандарт срочного погребения тел в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", — сообщается в нем.

Так, возможные места для могил должны выбирать заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.
Отмечается, что размер земельного участка под захоронения определят с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные погребения.
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Комплексы для урн с прахом погибших стоит размещать на специально выделенных участках земли, говорится в ГОСТе.
"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — указано в тексте.
Кроме того, предусмотрены создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения тел, и заблаговременная организация групп для выполнения таких работ.
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