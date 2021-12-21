https://ria.ru/20211221/zakharova-1764786844.html

Захарова ответила Зеленскому на слова о вступлении Украины в НАТО

Захарова ответила Зеленскому на слова о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 21.12.2021

Захарова ответила Зеленскому на слова о вступлении Украины в НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и ЕС. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:01

2021-12-21T18:01

2021-12-21T18:26

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владимир зеленский

евросоюз

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и ЕС.Ранее украинский лидер, выступая на конференции руководителей зарубежных диппредставительств, заявил что для интеграционных целей послам нужно избавиться от комплекса страны третьего мира и забыть о выражениях "это невозможно", "этого не будет", "это не для нас" и "не нашего уровня". "И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее", — написала Захарова в Telegram-канале.Ранее Зеленский сказал, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса, а спустя четыре года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия