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Главу внутренних войск МВД Киргизии задержали по делу о растрате
Главу внутренних войск МВД Киргизии задержали по делу о растрате - РИА Новости, 21.12.2021
Главу внутренних войск МВД Киргизии задержали по делу о растрате
Глава внутренних войск МВД Киргизии Исламбек Кенжекулов задержан по делу о растрате около 400 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:55
2021-12-21T08:55
2021-12-21T08:55
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БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости. Глава внутренних войск МВД Киргизии Исламбек Кенжекулов задержан по делу о растрате около 400 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики."Подозреваемый (Кенжекулов – ред.) задержан в рамках ранее возбужденного дела об ущербе на 34 миллиона сомов во внутренних войсках", - заявил представитель пресс-службы.Генпрокуратура неделю назад сообщала о выявлении коррупционной схемы по присвоению денежных средств должностными лицами внутренних войск МВД Киргизии. Прокурорской проверкой было установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещей для нужд личного состава бюджетные средства на почти 34 миллиона сомов (порядка 400 тысяч долларов) были незаконно перечислены на счета подставных фирм и затем присвоены.По данному факту в отношении должностных лиц внутренних войск возбуждены уголовные дела по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением"), 209 ("Мошенничество"), 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере"), 346 ("Служебный подлог") и 348 ("Халатность").
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, генеральная прокуратура рф, мвд киргизии
Главу внутренних войск МВД Киргизии задержали по делу о растрате
Главу внутренних войск МВД Киргизии Кенжекулова задержали по делу о растрате
БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости.
Глава внутренних войск МВД Киргизии
Исламбек Кенжекулов задержан по делу о растрате около 400 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
республики.
"Подозреваемый (Кенжекулов – ред.) задержан в рамках ранее возбужденного дела об ущербе на 34 миллиона сомов во внутренних войсках", - заявил представитель пресс-службы.
Генпрокуратура неделю назад сообщала о выявлении коррупционной схемы по присвоению денежных средств должностными лицами внутренних войск МВД Киргизии. Прокурорской проверкой было установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещей для нужд личного состава бюджетные средства на почти 34 миллиона сомов (порядка 400 тысяч долларов) были незаконно перечислены на счета подставных фирм и затем присвоены.
По данному факту в отношении должностных лиц внутренних войск возбуждены уголовные дела по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением"), 209 ("Мошенничество"), 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере"), 346 ("Служебный подлог") и 348 ("Халатность").