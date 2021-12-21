https://ria.ru/20211221/yamal-1764678076.html

"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря

"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря - РИА Новости, 21.12.2021

"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря

Российская авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты в Шереметьево (терминал D) с 23 декабря, сообщает пресс-служба московского аэропорта. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:50

2021-12-21T13:50

2021-12-21T13:50

туризм

аэропорт

шереметьево (аэропорт)

салехард

москва

airbus a320

новости - туризм

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/50/1560505014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c1d0ad107f9359e4378df90a2143fd2.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты в Шереметьево (терминал D) с 23 декабря, сообщает пресс-служба московского аэропорта.Как уточняется, первый рейс откроет круглогодичную программу полетов авиакомпании между столицей Ямало-Ненецкого автономного округа и Шереметьево. С 3 января 2022 года перевозки планируется выполнять по четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям."Основная задача авиакомпании — соединять наш родной северный регион с "землей"", — отметил гендиректор "Ямала" Артем Лобачев.Летать из Салехарда в Москву и обратно будут лайнеры Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания.

https://ria.ru/20211221/puteshestviya-1764573802.html

салехард

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, шереметьево (аэропорт), салехард, москва, airbus a320, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм