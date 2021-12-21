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"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря
"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря - РИА Новости, 21.12.2021
"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря
Российская авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты в Шереметьево (терминал D) с 23 декабря, сообщает пресс-служба московского аэропорта. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:50
2021-12-21T13:50
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты в Шереметьево (терминал D) с 23 декабря, сообщает пресс-служба московского аэропорта.Как уточняется, первый рейс откроет круглогодичную программу полетов авиакомпании между столицей Ямало-Ненецкого автономного округа и Шереметьево. С 3 января 2022 года перевозки планируется выполнять по четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям."Основная задача авиакомпании — соединять наш родной северный регион с "землей"", — отметил гендиректор "Ямала" Артем Лобачев.Летать из Салехарда в Москву и обратно будут лайнеры Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания.
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аэропорт, шереметьево (аэропорт), салехард, москва, airbus a320, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
"Ямал" начнет летать в Шереметьево с 23 декабря
Авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты из Салехарда в московский Шереметьево
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты в Шереметьево (терминал D) с 23 декабря, сообщает пресс-служба московского аэропорта.
Как уточняется, первый рейс откроет круглогодичную программу полетов авиакомпании между столицей Ямало-Ненецкого автономного округа и Шереметьево. С 3 января 2022 года перевозки планируется выполнять по четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
"Основная задача авиакомпании — соединять наш родной северный регион с "землей"", — отметил гендиректор "Ямала" Артем Лобачев.
Летать из Салехарда в Москву и обратно будут лайнеры Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания.