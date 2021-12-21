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Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете
Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:59
2021-12-21T14:14
томск
происшествия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести."Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.В ЦУР Томской области пояснили, что жители близлежащих к магазину "Лента" домов выражали в соцсетях беспокойство за свою безопасность.Ранее сообщалось, что кровля горящего торгового центра частично обрушилась на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров.
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томск, происшествия, томская область
13:59 21.12.2021 (обновлено: 14:14 21.12.2021)
 
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете

Власти Томска: пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области / Перейти в фотобанкТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске. Скриншто видео
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске. Скриншто видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести.
"Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.
В ЦУР Томской области пояснили, что жители близлежащих к магазину "Лента" домов выражали в соцсетях беспокойство за свою безопасность.
Ранее сообщалось, что кровля горящего торгового центра частично обрушилась на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 08:28
При пожаре в омском ТЦ эвакуировали 800 человек
 
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