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Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете

Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021

Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете

Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:59

2021-12-21T13:59

2021-12-21T14:14

томск

происшествия

томская область

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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести."Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.В ЦУР Томской области пояснили, что жители близлежащих к магазину "Лента" домов выражали в соцсетях беспокойство за свою безопасность.Ранее сообщалось, что кровля горящего торгового центра частично обрушилась на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров.

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томск

томская область

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томск, происшествия, томская область