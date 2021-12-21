https://ria.ru/20211221/vzryv-1764715502.html
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете
Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:59
2021-12-21T13:59
2021-12-21T14:14
томск
происшествия
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_f3b7d9472160b118ec1616578a609a6e.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести."Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.В ЦУР Томской области пояснили, что жители близлежащих к магазину "Лента" домов выражали в соцсетях беспокойство за свою безопасность.Ранее сообщалось, что кровля горящего торгового центра частично обрушилась на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20211125/mchs-1760646712.html
томск
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_649868debfa0c5e27a8789e3e0eca6ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, происшествия, томская область
13:59 21.12.2021 (обновлено: 14:14 21.12.2021)
Томские власти заявили о взрывах пиротехники в сгоревшем гипермаркете
Власти Томска: пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники
НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости.
Возгорание в торговом центре "Лента" в Томске
привело к взрывам пиротехники, угрозы для близлежащих домов нет, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести.
"Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - приводятся в сообщении слова Лукина.
В ЦУР Томской области
пояснили, что жители близлежащих к магазину "Лента" домов выражали в соцсетях беспокойство за свою безопасность.
Ранее сообщалось, что кровля горящего торгового центра частично обрушилась на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров.