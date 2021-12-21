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Блинкен заявил, что новая встреча Путина и Байдена не планируется

Блинкен заявил, что новая встреча Путина и Байдена не планируется - РИА Новости, 21.12.2021

Блинкен заявил, что новая встреча Путина и Байдена не планируется

Новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется, заявил на пресс-конференции во вторник госсекретарь США... РИА Новости, 21.12.2021

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2021-12-21T22:17

2021-12-21T22:24

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА новости. Новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется, заявил на пресс-конференции во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен."Нет планов делать это сейчас", - сказал Блинкен журналистам о возможности проведения нового раунда переговоров между лидерами США и России. Он подчеркнул, что переговоры должны идти "на фоне деэскалации ситуации", имея в виду ситуацию вокруг Украины."Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности", - сказал Блинкен.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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