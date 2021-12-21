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Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате - РИА Новости, 21.12.2021

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него нет общения с президентом РФ Владимиром Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:52

2021-12-21T18:52

2021-12-21T19:04

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него нет общения с президентом РФ Владимиром Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате."Сейчас нет общения (с Путиным – ред.). Мы оба не звоним (друг другу – ред.). Это не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами.

https://ria.ru/20211216/dialog-1764025216.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия