https://ria.ru/20211221/voyna-1764676898.html

Кому нужна грандиозная война в Европе?

Британцы раскрыли, кому нужна масштабная война в Европе - РИА Новости, 21.12.2021

Кому нужна грандиозная война в Европе?

Читатели британской газеты The Guardian высказались о "невыполнимых", по мнению журналистов, условиях России о расширении НАТО на восток. РИА Новости, 21.12.2021

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мексика

ирак

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Guardian высказались о "невыполнимых", по мнению журналистов, условиях России о расширении НАТО на восток.В то время как авторы СМИ назвали дипломатические контакты Москвы и Вашингтона "повышением ставок", пользователи Сети посчитали поведение стран Запада провокационным. Многие из них отметили, что поддержание украинского кризиса в активном состоянии выгодно не России, а самой НАТО, в особенности США."Военно-промышленному комплексу всегда нужен враг, иначе миллиарды долларов не продолжали бы поступать к "оборонным" подрядчикам и их акционерам. Потеря американских рабочих мест и потеря взносов на избирательные кампании американских политиков недопустимы. Поэтому Россия — враг дня. До этого были Афганистан, Ирак, Сирия и так далее", — уверен комментатор helenhighwater."Странам НАТО нужен союз с Украиной, как нужна дыра в голове, а нелепое предложение не должно даже обсуждаться, угрожая ввергнуть и без того ужасные отношения с Москвой в еще более опасное противостояние", — написал Dave_P."Возможно, я единственный, кто придерживается этой точки зрения, но мне интересно, какой была бы позиция Америки, если бы российские войска захотели расположиться на землях Мексики? Или Канады? В России было по крайней мере два ужасных вторжения в 1812 и 1941 (?) годах, когда европейские войска вторглись и миллионы русских были убиты. На Восточноевропейской равнине нет реального барьера, который предотвращал бы блицкриг из Европы. Я не удивлен, что Россия хочет создать вокруг себя буферную зону, тем более что НАТО согласилась не расширяться на восток после распада Советского Союза, а затем начала делать все наоборот. Я имею в виду, что Запад, похоже, не держит своего слова", — отметил Monkeybiz."НАТО было создано для противодействия Варшавскому договору и Советскому Союзу. И того, и другого больше нет, но НАТО продолжает расти и расширяться. Почему? Конечно, Россия видит в этой экспансии на восток угрозу. Это угроза. Так называемый конец холодной войны, казалось бы, ничего не закончил. <…> В конце концов, это не имеет ничего общего с коммунизмом, просто нам нужно иметь врага, чтобы неисчислимые миллиарды могли продолжать тратиться на бесконечный цикл модернизации оружия и технологий", — уверен frankoman.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.

https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html

https://ria.ru/20211221/nato-1764651753.html

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

мексика

ирак

россия

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мексика, ирак, владимир путин, нато, россия