https://ria.ru/20211221/vooruzhenie-1764706758.html

Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин

Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин

Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ превысила 71%, в ядерных силах - 89%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:36

2021-12-21T13:36

2021-12-21T13:52

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ превысила 71%, в ядерных силах - 89%, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%", - сказал Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, активными темпами шло развитие новейших вооружений, часть из них - комплексы "Авангард" и "Кинжал" - поставлены на боевое дежурство.

https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764711981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия