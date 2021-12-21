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Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин
Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин
Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ превысила 71%, в ядерных силах - 89%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:36
2021-12-21T13:36
2021-12-21T13:52
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ превысила 71%, в ядерных силах - 89%, заявил президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%", - сказал Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, активными темпами шло развитие новейших вооружений, часть из них - комплексы "Авангард" и "Кинжал" - поставлены на боевое дежурство.
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
13:36 21.12.2021 (обновлено: 13:52 21.12.2021)
Доля современных вооружений в армии превысила 71%, заявил Путин
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%