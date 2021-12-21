09:11 21.12.2021 (обновлено: 09:56 21.12.2021)
Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года
Спикер Госдумы Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил основные вызовы будущего года, первый из которых, по его мнению, — борьба с коронавирусом.
"Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром", — отметил он, общаясь с журналистами.
Также в рамках международной повестки парламентарии продолжат законодательно закреплять принятые главой государства решения. Володин назвал внешнюю политику России достаточно эффективной и добавил, что "если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать", однако вызовов на международном уровне предостаточно.
Внутри же страны, с его точки зрения, необходимо сосредоточиться на преодолении бедности.
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С марта 2020 года в мире продолжается пандемия, уже унесшая жизни больше 5,3 миллиона человек. В России умерли 298,2 тысячи, идет прививочная кампания.
В мае 2020-го Владимир Путин поручил в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности.
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