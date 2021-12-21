https://ria.ru/20211221/volodin-1764647296.html

Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года

Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года - РИА Новости, 21.12.2021

Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил основные вызовы будущего года, первый из которых, по его мнению, — борьба с коронавирусом. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:11

2021-12-21T09:11

2021-12-21T09:56

политика

ссср

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил основные вызовы будущего года, первый из которых, по его мнению, — борьба с коронавирусом.Также в рамках международной повестки парламентарии продолжат законодательно закреплять принятые главой государства решения. Володин назвал внешнюю политику России достаточно эффективной и добавил, что "если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать", однако вызовов на международном уровне предостаточно. Внутри же страны, с его точки зрения, необходимо сосредоточиться на преодолении бедности.С марта 2020 года в мире продолжается пандемия, уже унесшая жизни больше 5,3 миллиона человек. В России умерли 298,2 тысячи, идет прививочная кампания.В мае 2020-го Владимир Путин поручил в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности.

https://ria.ru/20211215/tseny-1763852065.html

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политика, ссср, вячеслав володин, госдума рф, россия