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США продолжат оказывать военную помощь Украине, заявили в Госдепе
США продолжат оказывать военную помощь Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.12.2021
США продолжат оказывать военную помощь Украине, заявили в Госдепе
США продолжают поставлять оборонительную военную помощь Киеву, последняя доставка произошла на прошлой неделе, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:43
2021-12-21T16:43
2021-12-21T16:47
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США продолжают поставлять оборонительную военную помощь Киеву, последняя доставка произошла на прошлой неделе, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине, на прошлой неделе была поставка", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга."Мы постоянно оцениваем дополнительную военную помощь. И мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, сша, европа, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
16:43 21.12.2021 (обновлено: 16:47 21.12.2021)
США продолжат оказывать военную помощь Украине, заявили в Госдепе
Помощник госсекретаря США Донфрид: Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине