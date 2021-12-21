https://ria.ru/20211221/voennosluzhaschie-1764817604.html

В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины

В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины - РИА Новости, 21.12.2021

В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины

Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:53

2021-12-21T21:53

2021-12-21T22:43

южная осетия

южный военный округ

вадим астафьев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Двое российских военнослужащих погибли в результате схода лавины в Южной Осетии, двое на данный момент находятся в больнице в Цхинвале", — сказал собеседник агентства.Ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев заявил, что пятеро военных Южного военного округа попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они были в состоянии легкой степени тяжести; начались поиски двоих других. В операции задействовали 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html

южная осетия

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южная осетия, южный военный округ, вадим астафьев