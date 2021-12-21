https://ria.ru/20211221/vodorod-1764684766.html

В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки

В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки - РИА Новости, 21.12.2021

В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки

Прототип водородной заправки планируется разработать не позднее 2023 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:32

2021-12-21T12:32

2021-12-21T13:34

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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технологии

госдума рф

денис мантуров

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Прототип водородной заправки планируется разработать не позднее 2023 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме."Нашим новым приоритетом стала водородная тематика. Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20211130/investitsii-1761426661.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, технологии, госдума рф, денис мантуров