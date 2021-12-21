https://ria.ru/20211221/vodorod-1764684766.html
В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки
В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки - РИА Новости, 21.12.2021
В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки
Прототип водородной заправки планируется разработать не позднее 2023 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:32
2021-12-21T12:32
2021-12-21T13:34
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
технологии
госдума рф
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Прототип водородной заправки планируется разработать не позднее 2023 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме."Нашим новым приоритетом стала водородная тематика. Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20211130/investitsii-1761426661.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_217:0:2448:1673_1920x0_80_0_0_84b874444cb2516bfd78317254946497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, технологии, госдума рф, денис мантуров
12:32 21.12.2021 (обновлено: 13:34 21.12.2021)
В Минпромторге рассказали о разработке прототипа водородной заправки
Глава Минпромторга Мантуров: прототип водородной заправки разработают не позднее 2023 года