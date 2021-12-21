Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211221/vintovka-1764638273.html
В России создали уникальную винтовку под натовские патроны
В России создали уникальную винтовку под натовские патроны - РИА Новости, 21.12.2021
В России создали уникальную винтовку под натовские патроны
Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:26
2021-12-21T08:54
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
нато
андрей рябинский
lobaev arms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152906/17/1529061751_0:0:5260:2958_1920x0_80_0_0_b08da3a76e2574c2f2e4e871bd3b529c.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник агентства отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов."Опустошитель" - это не просто снайперская винтовка, но еще и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для нее мы разработали четыре новых калибра, которые в ближайшее время планируем испытать. Если все пройдет успешно, то мы сможем выйти на просто уникальные показатели дальности стрельбы для оружия такого класса", - отметил Лобаев.В настоящее время самой дальнобойной винтовкой в мире признана другая разработка Lobaev Arms - "Сумрак". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.
https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152906/17/1529061751_444:0:4388:2958_1920x0_80_0_0_1ad53febee68dfeb19fb235737cd4477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, армия, москва, нато, андрей рябинский, lobaev arms, россия, владислав лобаев
03:26 21.12.2021 (обновлено: 08:54 21.12.2021)
 
В России создали уникальную винтовку под натовские патроны

Разработчик Лобаев: в России создали уникальную снайперскую винтовку под натовские патроны

© Фото : предоставлено оружейной компанией Lobaev ArmsСнайперская винтовка DXL-3
Снайперская винтовка DXL-3 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : предоставлено оружейной компанией Lobaev Arms
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы", - сказал он.
Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.
К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник агентства отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.
"Опустошитель" - это не просто снайперская винтовка, но еще и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для нее мы разработали четыре новых калибра, которые в ближайшее время планируем испытать. Если все пройдет успешно, то мы сможем выйти на просто уникальные показатели дальности стрельбы для оружия такого класса", - отметил Лобаев.
В настоящее время самой дальнобойной винтовкой в мире признана другая разработка Lobaev Arms - "Сумрак". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.
Занятия по огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 02:06Новое оружие России
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииАрмияМоскваНАТОАндрей РябинскийLobaev ArmsРоссияВладислав Лобаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
Лента новостейМолния
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе УкраиныВ США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден