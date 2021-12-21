https://ria.ru/20211221/vintovka-1764638273.html

В России создали уникальную винтовку под натовские патроны

В России создали уникальную винтовку под натовские патроны - РИА Новости, 21.12.2021

В России создали уникальную винтовку под натовские патроны

Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:26

2021-12-21T03:26

2021-12-21T08:54

новое оружие россии

безопасность

технологии

армия

москва

нато

андрей рябинский

lobaev arms

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник агентства отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов."Опустошитель" - это не просто снайперская винтовка, но еще и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для нее мы разработали четыре новых калибра, которые в ближайшее время планируем испытать. Если все пройдет успешно, то мы сможем выйти на просто уникальные показатели дальности стрельбы для оружия такого класса", - отметил Лобаев.В настоящее время самой дальнобойной винтовкой в мире признана другая разработка Lobaev Arms - "Сумрак". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.

https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html

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безопасность, технологии, армия, москва, нато, андрей рябинский, lobaev arms, россия, владислав лобаев