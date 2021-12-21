Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/vinogradniki-1764662569.html
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель - РИА Новости, 21.12.2021
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель
Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:46
2021-12-21T10:53
экономика
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763118934_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ae851ee858dfdf85919e6424f0f3228c.jpg
КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых виноградников, чтобы удерживать лидерство в отрасли, сообщает администрация региона.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил правительству РФ совместно с властями Дагестана, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области, а также Севастополя разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры."Мы уделяем большое внимание развитию виноделия, как одного из приоритетных направлений сельскохозяйственной политики региона. Сейчас производим 45% всего российского вина и 37% шампанского. Они востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. Чтобы удерживать лидерство, будем ежегодно увеличивать закладку новых виноградников. Для этого дополнительно используем 50 тысяч гектаров", - приводит пресс-служба администрации слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Как уточнили РИА Новости в администрации, эти земли появились в результате инвентаризации, и их будут постепенно вводить в оборот в течение ближайшего десятилетия.Губернатор также отметил, что в крае власти ежегодно увеличивают господдержку отрасли, предоставляя средства на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, организацию питомников и другие мероприятия. С 2022 по 2024 год на эти цели предусмотрели более двух миллиардов рублей краевых и федеральных субсидий.В части развития винного туризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры, по словам Кондратьева, в регионе уже работают 15 маршрутов винного туризма, которые за 10 месяцев уходящего года посетило более 260 тысяч человек."Мы активно развиваем различные туры, которые дают возможность отдыхающим убедиться в его (вина – ред.) качестве. На сегодняшний день на Кубани для посещения доступно более 20 виноделен. В следующем году откроется еще две – в Новороссийске и Геленджике", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20211220/vinograd-1764533921.html
краснодарский край
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763118934_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6561d472234c3283130756ec63828f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
10:46 21.12.2021 (обновлено: 10:53 21.12.2021)
 
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель

На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель за десять лет

© РИА Новости / Евгений БиятовВиноградники на хуторе Семигорский
Виноградники на хуторе Семигорский - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых виноградников, чтобы удерживать лидерство в отрасли, сообщает администрация региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил правительству РФ совместно с властями Дагестана, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области, а также Севастополя разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры.
"Мы уделяем большое внимание развитию виноделия, как одного из приоритетных направлений сельскохозяйственной политики региона. Сейчас производим 45% всего российского вина и 37% шампанского. Они востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. Чтобы удерживать лидерство, будем ежегодно увеличивать закладку новых виноградников. Для этого дополнительно используем 50 тысяч гектаров", - приводит пресс-служба администрации слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Как уточнили РИА Новости в администрации, эти земли появились в результате инвентаризации, и их будут постепенно вводить в оборот в течение ближайшего десятилетия.
Губернатор также отметил, что в крае власти ежегодно увеличивают господдержку отрасли, предоставляя средства на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, организацию питомников и другие мероприятия. С 2022 по 2024 год на эти цели предусмотрели более двух миллиардов рублей краевых и федеральных субсидий.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:23
Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства
В части развития винного туризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры, по словам Кондратьева, в регионе уже работают 15 маршрутов винного туризма, которые за 10 месяцев уходящего года посетило более 260 тысяч человек.
"Мы активно развиваем различные туры, которые дают возможность отдыхающим убедиться в его (вина – ред.) качестве. На сегодняшний день на Кубани для посещения доступно более 20 виноделен. В следующем году откроется еще две – в Новороссийске и Геленджике", - добавил губернатор.
 
ЭкономикаКраснодарский крайНовороссийскВениамин КондратьевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
Лента новостейМолния
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе УкраиныВ США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден