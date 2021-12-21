https://ria.ru/20211221/vinogradniki-1764662569.html
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель - РИА Новости, 21.12.2021
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель
Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:46
2021-12-21T10:46
2021-12-21T10:53
экономика
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых виноградников, чтобы удерживать лидерство в отрасли, сообщает администрация региона.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил правительству РФ совместно с властями Дагестана, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области, а также Севастополя разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры."Мы уделяем большое внимание развитию виноделия, как одного из приоритетных направлений сельскохозяйственной политики региона. Сейчас производим 45% всего российского вина и 37% шампанского. Они востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. Чтобы удерживать лидерство, будем ежегодно увеличивать закладку новых виноградников. Для этого дополнительно используем 50 тысяч гектаров", - приводит пресс-служба администрации слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Как уточнили РИА Новости в администрации, эти земли появились в результате инвентаризации, и их будут постепенно вводить в оборот в течение ближайшего десятилетия.Губернатор также отметил, что в крае власти ежегодно увеличивают господдержку отрасли, предоставляя средства на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, организацию питомников и другие мероприятия. С 2022 по 2024 год на эти цели предусмотрели более двух миллиардов рублей краевых и федеральных субсидий.В части развития винного туризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры, по словам Кондратьева, в регионе уже работают 15 маршрутов винного туризма, которые за 10 месяцев уходящего года посетило более 260 тысяч человек."Мы активно развиваем различные туры, которые дают возможность отдыхающим убедиться в его (вина – ред.) качестве. На сегодняшний день на Кубани для посещения доступно более 20 виноделен. В следующем году откроется еще две – в Новороссийске и Геленджике", - добавил губернатор.
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экономика, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
10:46 21.12.2021 (обновлено: 10:53 21.12.2021)
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель
На Кубани заложат новые виноградники еще на 50 тысячах гектаров земель за десять лет
КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Выявленные по итогам инвентаризации 50 тысяч гектаров земель на Кубани в течение ближайшего десятилетия будут вводиться в оборот под закладку новых виноградников, чтобы удерживать лидерство в отрасли, сообщает администрация региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин
поручил правительству утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил правительству РФ совместно с властями Дагестана, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв
, Ростовской области
, а также Севастополя
разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры.
"Мы уделяем большое внимание развитию виноделия, как одного из приоритетных направлений сельскохозяйственной политики региона. Сейчас производим 45% всего российского вина и 37% шампанского. Они востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. Чтобы удерживать лидерство, будем ежегодно увеличивать закладку новых виноградников. Для этого дополнительно используем 50 тысяч гектаров", - приводит пресс-служба администрации слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
. Как уточнили РИА Новости в администрации, эти земли появились в результате инвентаризации, и их будут постепенно вводить в оборот в течение ближайшего десятилетия.
Губернатор также отметил, что в крае власти ежегодно увеличивают господдержку отрасли, предоставляя средства на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, организацию питомников и другие мероприятия. С 2022 по 2024 год на эти цели предусмотрели более двух миллиардов рублей краевых и федеральных субсидий.
В части развития винного туризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры, по словам Кондратьева, в регионе уже работают 15 маршрутов винного туризма, которые за 10 месяцев уходящего года посетило более 260 тысяч человек.
"Мы активно развиваем различные туры, которые дают возможность отдыхающим убедиться в его (вина – ред.) качестве. На сегодняшний день на Кубани для посещения доступно более 20 виноделен. В следующем году откроется еще две – в Новороссийске
и Геленджике", - добавил губернатор.