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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20211221/vasilev-1764756274.html
Кировский губернатор рассказал о работе в комиссии Госсовета по образованию
Кировский губернатор рассказал о работе в комиссии Госсовета по образованию - РИА Новости, 21.12.2021
Кировский губернатор рассказал о работе в комиссии Госсовета по образованию
Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о развитии системы образования региона и своей работе в комиссии Госсовета РФ в ходе прямой линии,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:03
2021-12-21T16:03
кировская область
общество
кировская область
игорь васильев
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о развитии системы образования региона и своей работе в комиссии Госсовета РФ в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба правительства региона.Главе региона поступило около 150 вопросов от жителей Кировской области, часть из них касалась образования. Так, один из дозвонившихся спросил про создание образовательного кластера на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ). Губернатор рассказал, что принято решение о строительстве на этой территории школы на 1,5 тысячи мест с современным спортивным корпусом, залом для занятий творчеством."Мне очень симпатична идея о создании образовательного центра. Это могут быть не только школы, это может быть и среднее профессиональное образование в том числе. Вообще, мы должны строить школы нового типа. Я как председатель комиссии Госсовета несколько раз докладывал, в том числе и президенту, о том, что школы могут стать культурно-спортивными образовательными центрами, особенно на селе", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По его словам, такие центры очень востребованы и в городе - как, например, школа в Чистых Прудах. "Именно такие проекты могут стать площадкой для "школы полного дня", когда дети с утра получают образование, а после обеда занимаются в спортивном клубе своей школы или участвуют в мероприятиях. Вечером туда могли бы приходить их родители и жители микрорайона и также заниматься спортом. Вот именно такую концепцию для развития территории КВАТУ мы и будем использовать. А школа там в ближайшее время уже появится, современная, красивая, большая", – сказал губернатор.Глава региона также рассказал о своей работе в качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению "Образование" и о заседании президиума Госсовета. На протяжении нескольких лет комиссия готовила предложения для доклада о задачах регионов в сфере общего образования, заседание президиума состоялось накануне учебного года и есть целый ряд поручений президента, сформированных на основе предложений комиссии."Это, например, инициатива о включении в программу капремонта учебных заведений их оснащения мебелью и оборудованием за счёт средств федерального бюджета, что позволит одновременно с обновлением школьных зданий создавать и новую современную образовательную среду. Это и вопрос о сокращении сроков строительства и реконструкции школ, в том числе за счет внесения изменений в порядок прохождения государственной экспертизы для определения сметной стоимости по укрупненным нормативам строительства", - отмечается в сообщении.Кроме того, речь идет о предложении об исключении из законодательства понятия "образовательная услуга", поскольку это всеобъемлющий процесс, который невозможно заключить в узкие рамки термина "услуга". Это и вопрос о совершенствовании системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Министерству просвещения РФ глава государства поручил обеспечить разработку и представление предложений по определению модели "Школа полного дня"."Ряд вопросов, которые ранее были проблемными, перешли в разряд лучших практик. Например, это организация горячего питания для учеников младшей школы. Еще одна возможность, которую я предлагал реализовать, – право регионам направлять федеральные средства от реструктуризации бюджетных кредитов на строительство и ремонты социальных объектов. И сегодня такая возможность появилась у всех регионов. Кроме того, сейчас Кировская область получает серьезное федеральное финансирование, и в Кирове будет построено 12 школ на 10 тысяч мест", – подчеркнул Васильев.
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общество, кировская область, игорь васильев, киров, россия
16:03 21.12.2021
 
Кировский губернатор рассказал о работе в комиссии Госсовета по образованию

Глава Кировской области Васильев рассказал о работе в комиссии Госсовета по образованию

© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о развитии системы образования региона и своей работе в комиссии Госсовета РФ в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Главе региона поступило около 150 вопросов от жителей Кировской области, часть из них касалась образования. Так, один из дозвонившихся спросил про создание образовательного кластера на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ). Губернатор рассказал, что принято решение о строительстве на этой территории школы на 1,5 тысячи мест с современным спортивным корпусом, залом для занятий творчеством.
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"Мне очень симпатична идея о создании образовательного центра. Это могут быть не только школы, это может быть и среднее профессиональное образование в том числе. Вообще, мы должны строить школы нового типа. Я как председатель комиссии Госсовета несколько раз докладывал, в том числе и президенту, о том, что школы могут стать культурно-спортивными образовательными центрами, особенно на селе", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
По его словам, такие центры очень востребованы и в городе - как, например, школа в Чистых Прудах. "Именно такие проекты могут стать площадкой для "школы полного дня", когда дети с утра получают образование, а после обеда занимаются в спортивном клубе своей школы или участвуют в мероприятиях. Вечером туда могли бы приходить их родители и жители микрорайона и также заниматься спортом. Вот именно такую концепцию для развития территории КВАТУ мы и будем использовать. А школа там в ближайшее время уже появится, современная, красивая, большая", – сказал губернатор.
Глава региона также рассказал о своей работе в качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению "Образование" и о заседании президиума Госсовета. На протяжении нескольких лет комиссия готовила предложения для доклада о задачах регионов в сфере общего образования, заседание президиума состоялось накануне учебного года и есть целый ряд поручений президента, сформированных на основе предложений комиссии.
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"Это, например, инициатива о включении в программу капремонта учебных заведений их оснащения мебелью и оборудованием за счёт средств федерального бюджета, что позволит одновременно с обновлением школьных зданий создавать и новую современную образовательную среду. Это и вопрос о сокращении сроков строительства и реконструкции школ, в том числе за счет внесения изменений в порядок прохождения государственной экспертизы для определения сметной стоимости по укрупненным нормативам строительства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, речь идет о предложении об исключении из законодательства понятия "образовательная услуга", поскольку это всеобъемлющий процесс, который невозможно заключить в узкие рамки термина "услуга". Это и вопрос о совершенствовании системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Министерству просвещения РФ глава государства поручил обеспечить разработку и представление предложений по определению модели "Школа полного дня".
"Ряд вопросов, которые ранее были проблемными, перешли в разряд лучших практик. Например, это организация горячего питания для учеников младшей школы. Еще одна возможность, которую я предлагал реализовать, – право регионам направлять федеральные средства от реструктуризации бюджетных кредитов на строительство и ремонты социальных объектов. И сегодня такая возможность появилась у всех регионов. Кроме того, сейчас Кировская область получает серьезное федеральное финансирование, и в Кирове будет построено 12 школ на 10 тысяч мест", – подчеркнул Васильев.
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