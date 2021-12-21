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Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте - РИА Новости, 21.12.2021
Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
Хранить сбережения в иностранной валюте целесообразно только в одном случае, считает аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев. Когда именно, он рассказал в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T02:10
2021-12-21T02:10
2021-12-21T02:10
экономика
россия
дмитрий сысоев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Хранить сбережения в иностранной валюте целесообразно только в одном случае, считает аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев. Когда именно, он рассказал в интервью радио Sputnik.Перевод денег в доллары и евро с целью накопить их, а потом вложить в недвижимость, обучение детей или приобретение автомобиля, нередко ведет к потере части средств из-за разницы между курсом продажи и покупки валюты в банке, отметил Сысоев.По словам аналитика, валютные сбережения оправдывают себя лишь в том случае, если вы собираетесь потратить их не ранее, чем через пять лет."Если же речь идет о накоплении средств на "глобальные" покупки, которые будут осуществляться приблизительно через пять лет и более, тогда стоит конвертировать накопления в иностранную валюту. Например, при желании в будущем купить недвижимость, транспортное средство, оплатить обучение и так далее. Указанный период соответствует периодам девальвации рубля", — пояснил аналитик.Краткосрочное хранение денег в иностранной валюте целесообразно, если вы планируете поездку за границу и не собираетесь конвертировать накопления обратно в рубли перед тем, как их тратить."Здесь речь идет больше о комфорте (а не о финансовой выгоде, — Прим. ред.). Чтобы человеку не потребовалось в последний момент перед поездкой покупать иностранную валюту, причем соответствующую той, которая используется в стране посещения", – пояснил аналитик.Копить средства в иностранной валюте он рекомендует постепенно, ежемесячно пополняя свои сбережения.Хранить крупные суммы денег всегда нужно в банке, вне зависимости от того, в какой валюте вы их держите — российской или иностранной, добавил эксперт.
https://ria.ru/20211218/valyuta-1764335780.html
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экономика, россия, дмитрий сысоев
Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
Эксперт Сысоев: хранить деньги в валюте стоит при желании совершить покупки через пять лет
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Хранить сбережения в иностранной валюте целесообразно только в одном случае, считает аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев. Когда именно, он рассказал в интервью радио Sputnik
.
Перевод денег в доллары и евро с целью накопить их, а потом вложить в недвижимость, обучение детей или приобретение автомобиля, нередко ведет к потере части средств из-за разницы между курсом продажи и покупки валюты в банке, отметил Сысоев.
"При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля", — считает Сысоев.
По словам аналитика, валютные сбережения оправдывают себя лишь в том случае, если вы собираетесь потратить их не ранее, чем через пять лет.
"Если же речь идет о накоплении средств на "глобальные" покупки, которые будут осуществляться приблизительно через пять лет и более, тогда стоит конвертировать накопления в иностранную валюту. Например, при желании в будущем купить недвижимость, транспортное средство, оплатить обучение и так далее. Указанный период соответствует периодам девальвации рубля", — пояснил аналитик.
Краткосрочное хранение денег в иностранной валюте целесообразно, если вы планируете поездку за границу и не собираетесь конвертировать накопления обратно в рубли перед тем, как их тратить.
"Здесь речь идет больше о комфорте (а не о финансовой выгоде, — Прим. ред.). Чтобы человеку не потребовалось в последний момент перед поездкой покупать иностранную валюту, причем соответствующую той, которая используется в стране посещения", – пояснил аналитик.
Копить средства в иностранной валюте он рекомендует постепенно, ежемесячно пополняя свои сбережения.
"Если преследуется цель, например, оплаты учебы ребенка, который будет поступать в вуз через семь-десять лет, то можно откладывать по 50-100 евро в месяц, покупая их сразу же в момент появления в бюджете (соответствующих средств, — Прим. ред.). То есть ежемесячно", — посоветовал Сысоев.
Хранить крупные суммы денег всегда нужно в банке, вне зависимости от того, в какой валюте вы их держите — российской или иностранной, добавил эксперт.