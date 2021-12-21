https://ria.ru/20211221/vaktsiny-1764754827.html

В России достаточно вакцин от коронавируса, заявил Мурашко

В России достаточно вакцин от коронавируса, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.12.2021

В России достаточно вакцин от коронавируса, заявил Мурашко

Вакцин от коронавируса в России достаточно, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:00

2021-12-21T16:00

2021-12-21T16:19

распространение коронавируса

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в России достаточно, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве. Всего провакцинировано первым компонентом почти 76 миллионов граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 миллионов человек", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что активно идет вакцинация граждан старше 65 лет, но не во всех субъектах одинаково."Хотел бы для наших граждан все-таки подчеркнуть, что вакцинация в этот период является действительно архиважной, тем более что активность социальная перед новогодними праздниками возрастает", - сказал министр.

https://ria.ru/20211220/vaktsina-1764626937.html

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2021

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