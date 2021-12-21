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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764649952.html
Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
Большинство россиян поддерживает прививочную кампанию от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:35
2021-12-21T12:19
распространение коронавируса
общество
росгосстрах
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Большинство россиян поддерживает прививочную кампанию от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter."Пятьдесят шесть процентов россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19, и 44 процента не уверены насчет своего отношения", — отмечается в итоговом отчете, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом по возрастным категориям отношение к этому вопросу распределилось следующим образом:Чаще других позитивное отношение к вакцинации демонстрировали жители Татарстана (65 процентов), Красноярского края (61 процент), Башкирии (60 процентов), Самарской области (59 процентов), Москвы (57 процентов), Новосибирской области (56 процентов), Санкт-Петербурга (54 процента), Саратовской (52 процентов) и Свердловской (51 процент) областей, выяснили эксперты.В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (73 процента), а также сотрудники сферы закупок (67 процентов), журналисты (65 процентов), банковские служащие (63 процента), педагоги (61 процент) и работники из индустрии рекламы, маркетинга и коммуникаций (61 процент).Для каждого четвертого респондента (26 процентов) отношение к этому вопросу зависело от того, где произведена вакцина. Чаще других на это обращает внимание молодежь, в то время как для большинства остальных возрастных категорий это не играет особой роли.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, росгосстрах, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:35 21.12.2021 (обновлено: 12:19 21.12.2021)
 
Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

"Росгосстрах" и HeadHunter: 56% россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Большинство россиян поддерживает прививочную кампанию от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter.
"Пятьдесят шесть процентов россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19, и 44 процента не уверены насчет своего отношения", — отмечается в итоговом отчете, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
При этом по возрастным категориям отношение к этому вопросу распределилось следующим образом:
  • среди молодежи в возрасте 18-24 года за вакцинацию выступают 59 процентов;
  • в возрасте 25-34 года — 49 процентов;
  • 35-44 — также 49 процентов;
  • 45-54 — 55 процентов;
  • среди респондентов старше 54 лет прививочную кампанию поддержали 58 процентов.
Чаще других позитивное отношение к вакцинации демонстрировали жители Татарстана (65 процентов), Красноярского края (61 процент), Башкирии (60 процентов), Самарской области (59 процентов), Москвы (57 процентов), Новосибирской области (56 процентов), Санкт-Петербурга (54 процента), Саратовской (52 процентов) и Свердловской (51 процент) областей, выяснили эксперты.
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В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (73 процента), а также сотрудники сферы закупок (67 процентов), журналисты (65 процентов), банковские служащие (63 процента), педагоги (61 процент) и работники из индустрии рекламы, маркетинга и коммуникаций (61 процент).
Для каждого четвертого респондента (26 процентов) отношение к этому вопросу зависело от того, где произведена вакцина. Чаще других на это обращает внимание молодежь, в то время как для большинства остальных возрастных категорий это не играет особой роли.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоРосгосстрахКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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