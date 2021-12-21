https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764649952.html

Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

Большинство россиян поддерживает прививочную кампанию от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:35

2021-12-21T09:35

2021-12-21T12:19

распространение коронавируса

общество

росгосстрах

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Большинство россиян поддерживает прививочную кампанию от COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter."Пятьдесят шесть процентов россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19, и 44 процента не уверены насчет своего отношения", — отмечается в итоговом отчете, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом по возрастным категориям отношение к этому вопросу распределилось следующим образом:Чаще других позитивное отношение к вакцинации демонстрировали жители Татарстана (65 процентов), Красноярского края (61 процент), Башкирии (60 процентов), Самарской области (59 процентов), Москвы (57 процентов), Новосибирской области (56 процентов), Санкт-Петербурга (54 процента), Саратовской (52 процентов) и Свердловской (51 процент) областей, выяснили эксперты.В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (73 процента), а также сотрудники сферы закупок (67 процентов), журналисты (65 процентов), банковские служащие (63 процента), педагоги (61 процент) и работники из индустрии рекламы, маркетинга и коммуникаций (61 процент).Для каждого четвертого респондента (26 процентов) отношение к этому вопросу зависело от того, где произведена вакцина. Чаще других на это обращает внимание молодежь, в то время как для большинства остальных возрастных категорий это не играет особой роли.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211221/sputnik-1764643094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, росгосстрах, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19