https://ria.ru/20211221/vaktsina-1764757635.html

ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid

ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid - РИА Новости, 21.12.2021

ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:21

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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211221/sputnik-1764643094.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии