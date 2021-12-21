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ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid - РИА Новости, 21.12.2021
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:06
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распространение коронавируса
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воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится в заявлении.
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в мире, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:06 21.12.2021 (обновлено: 16:21 21.12.2021)
 
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid

ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Nuvaxovid

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.
"Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится в заявлении.
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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