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ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid - РИА Новости, 21.12.2021
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:06
2021-12-21T16:06
2021-12-21T16:21
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится в заявлении.
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в мире, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:06 21.12.2021 (обновлено: 16:21 21.12.2021)
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid
ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Nuvaxovid