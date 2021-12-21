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Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 76 миллионов россиян, полностью привиты более 70 миллионов человек, заявил глава минздрава России... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:01
2021-12-21T16:01
2021-12-21T16:15
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 76 миллионов россиян, полностью привиты более 70 миллионов человек, заявил глава минздрава России Михаил Мурашко."На сегодняшний день вакцин достаточное количество. Первым компонентом вакцинировано почти 76 миллионов граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 миллионов человек", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.Министр добавил, что в настоящее время в том числе идет активная вакцинация граждан старше 60 лет.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:01 21.12.2021 (обновлено: 16:15 21.12.2021)
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 76 миллионов россиян