18:39 21.12.2021 (обновлено: 19:08 21.12.2021)
На Украине признали закон о запрете российских фильмов конституционным
КС Украины признал закон о запрете российских фильмов соответствующим конституции
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии Украины у здания Конституционного суда в Киеве
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила во вторник представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.
"Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии", - сообщила Совгиря в своем Telegram-канале.
По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Также признана конституционной норма о перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который составляет минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Службы безопасности (СБ) Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Также признана соответствующей конституции норма, которой запрещается трансляция фильмов, производимых физическими и юридическими лицами России, а также запрет на такие фильмы, если они не содержат "пропаганду и популяризацию органов РФ", которые, как утверждает Совгиря, были произведены после 1 января 2014 года.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Верховная рада Украины в 2015 году приняла закон, который позволяет запретить показ фильмов, пропагандирующих армию и другие силовые структуры страны, признанной Киевом страной-агрессором.
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