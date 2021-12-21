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США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе
США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.12.2021
США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе
Речь о присоединении США к Нормандскому формату не идет, но Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:21
2021-12-21T16:29
в мире
сша
вашингтон (город)
ситуация в днр и лнр
киев
оон
франция
нато
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Речь о присоединении США к Нормандскому формату не идет, но Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе) было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку Нормандского процесса. То есть речь о присоединении США к Нормандскому процессу не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса", - отметила Донфрид в ходе брифинга."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211221/format-1764720966.html
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сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), ситуация в днр и лнр, киев, оон, франция, нато, россия
16:21 21.12.2021 (обновлено: 16:29 21.12.2021)
 
США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе

В Госдепе заявили, что речь о присоединении США к нормандскому формату не идет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Речь о присоединении США к Нормандскому формату не идет, но Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе) было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку Нормандского процесса. То есть речь о присоединении США к Нормандскому процессу не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса", - отметила Донфрид в ходе брифинга.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:17
МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 21:45
Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"
 
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