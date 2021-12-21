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США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе

США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.12.2021

США поддержат нормандский формат, заявили в Госдепе

Речь о присоединении США к Нормандскому формату не идет, но Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:21

2021-12-21T16:21

2021-12-21T16:29

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Речь о присоединении США к Нормандскому формату не идет, но Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Главной целью этого визита (в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе) было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку Нормандского процесса. То есть речь о присоединении США к Нормандскому процессу не идет. Речь идет о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса", - отметила Донфрид в ходе брифинга."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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