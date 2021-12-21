https://ria.ru/20211221/ukraina-1764633916.html

Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении

Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении - РИА Новости, 21.12.2021

Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Словении Анже Логаром, сообщает госдеп. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T00:00

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Словении Анже Логаром, сообщает госдеп."Госсекретарь подчеркнул необходимость поддержки украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении Госдепа по итогам переговоров.Отмечается, что Блинкен и Логар заявили и о приверженности суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20211220/poezdka-1764633257.html

украина

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