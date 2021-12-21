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Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении - РИА Новости, 21.12.2021
Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Словении Анже Логаром, сообщает госдеп. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:00
2021-12-21T00:00
2021-12-21T00:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Словении Анже Логаром, сообщает госдеп."Госсекретарь подчеркнул необходимость поддержки украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении Госдепа по итогам переговоров.Отмечается, что Блинкен и Логар заявили и о приверженности суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
https://ria.ru/20211220/poezdka-1764633257.html
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в мире, украина, сша, словения, мид словении, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
Госсекретарь США Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Словении Логаром