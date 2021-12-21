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Министр обороны Германии пригрозила лишить россиян шопинга и опозорилась

Немцы испугались за страну из-за идеи запретить россиянам "шопинг в Париже" - РИА Новости, 21.12.2021

Министр обороны Германии пригрозила лишить россиян шопинга и опозорилась

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали министра обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления о возможных новых антироссийских санкциях. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:23

2021-12-21T10:23

2021-12-21T17:27

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кристина ламбрехт

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали министра обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления о возможных новых антироссийских санкциях.Среди прочего она предложила лишить возможности ответственных за "агрессию" против Украины "отправиться на шопинг на Елисейские Поля в Париже". Многие пользователи уверены, что такие угрозы лишь позорят новоиспеченную главу Минобороны, а некоторым и вовсе стало страшно за будущее Германии."Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже", — сыронизировал genauer Leser."Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с Российской Федерацией. В противном случае мне бы хотелось, чтобы они лично ответили за последствия. Если произойдет военное столкновение, то, по моему мнению, всех тех, кто способствовал этому устными или письменными заявлениями, нужно будет отдать под суд и наказать", — считает Stefan Winter."Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию", — отметил Dr.Letsop."Ничего другого нельзя было ожидать от таких поджигателей войны, как СДПГ и "Зеленые". Ведь именно они дважды послали немцев на войну после 1945 года — в Косово и в Афганистан", — напомнил bemerkenswerter Hinweis."За госпожу Ламбрехт просто неловко. Еще будучи министром юстиции, она особо не блистала, и вот теперь, став министром обороны, лепит глупости покруче. В СДПГ были ведь кандидаты получше нее. Остается надеяться, что она останется министром не на весь срок деятельности этого правительства", — подытожили читатели.В последнее время Киев и западные политики постоянно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211220/poezdki-1764630292.html

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763782663.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/ssha-1763430679.html

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в мире, косово, германия, россия, кристина ламбрехт