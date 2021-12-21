https://ria.ru/20211221/ubiystvo-1764659083.html
Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве полицейского
Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве полицейского - РИА Новости, 21.12.2021
Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве полицейского
Житель поселка Большая Ирба на юге Красноярского края приревновал к девушке помощника участкового и во время ссоры убил его, сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:33
2021-12-21T10:33
2021-12-21T10:33
происшествия
курагинский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Житель поселка Большая Ирба на юге Красноярского края приревновал к девушке помощника участкового и во время ссоры убил его, сообщили в краевом главке МВД.По данным главка, во вторник в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от жительницы посёлка Большая Ирба Курагинского района края о том, что в квартире по соседству в доме по улице Ленина происходит драка."При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что по данному адресу проживает 23-летний помощник участкового уполномоченного МО МВД России "Курагинский". Установлено, что ранним утром сотрудник находился у себя в квартире в тот момент, когда к нему пришёл мужчина, 1990 г.р., который в ходе ссоры из-за девушки нанес сотруднику ОВД ножевое ранение, от которого тот скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.На место происшествия выехала совместная группа сотрудников краевого главка ГУМВД и ГСУСК региона.По данному факту следователи СК возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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курагинский район
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происшествия, курагинский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве полицейского
Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве полицейского из ревности