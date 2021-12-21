https://ria.ru/20211221/tts-1764675706.html

В Томске загорелся торговый центр

В Томске загорелся торговый центр - РИА Новости, 21.12.2021

В Томске загорелся торговый центр

Торговый центр "Лента" горит в Томске, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:50

2021-12-21T11:50

2021-12-21T13:37

происшествия

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

томская область

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НОВОСИБИРСК, 21 дек — РИА Новости. Торговый центр "Лента" горит в Томске, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области.По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Елизаровых, 13 поступило в в 15:06 (11:06 мск)."На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе МЧС рассказали, что горение происходит на площади 5000 квадратных метров, также у ТЦ обрушилась крыша. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, всех людей из здания вывели.Облдепздрав региона со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи города Николая Родионова сообщил, что на месте пожара дежурит бригада, но к ним пока никто не обращался.Власти Томска подогнали к гипермаркету автобус, где могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители, людей не допускают к горящему зданию. ГИБДД обеспечивает проезд автомобилей спецслужб к месту пожара. Четыре экипажа регулируют транспортные потоки, ограничив движение остальных автомобилей на участке улицы Елизаровых от улиц Красноармейской до проспекта Кирова.В пресс-службе гипермаркета "Лента" сказали, что пожар начался в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны. Компания выясняет причины случившегося.

https://ria.ru/20211220/pozhar-1764589589.html

томск

россия

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Торговый центр "Лента" горит в Томске. Кадры МЧС Торговый центр "Лента" горит в Томске. Кадры МЧС 2021-12-21T11:50 true PT0M23S

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происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, томская область