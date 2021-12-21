https://ria.ru/20211221/tts-1764675706.html
В Томске загорелся торговый центр
В Томске загорелся торговый центр - РИА Новости, 21.12.2021
В Томске загорелся торговый центр
Торговый центр "Лента" горит в Томске, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:50
2021-12-21T11:50
2021-12-21T13:37
происшествия
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764684703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d13b6faadc19b41130147ba7d357e0cc.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 дек — РИА Новости. Торговый центр "Лента" горит в Томске, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области.По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Елизаровых, 13 поступило в в 15:06 (11:06 мск)."На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе МЧС рассказали, что горение происходит на площади 5000 квадратных метров, также у ТЦ обрушилась крыша. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, всех людей из здания вывели.Облдепздрав региона со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи города Николая Родионова сообщил, что на месте пожара дежурит бригада, но к ним пока никто не обращался.Власти Томска подогнали к гипермаркету автобус, где могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители, людей не допускают к горящему зданию. ГИБДД обеспечивает проезд автомобилей спецслужб к месту пожара. Четыре экипажа регулируют транспортные потоки, ограничив движение остальных автомобилей на участке улицы Елизаровых от улиц Красноармейской до проспекта Кирова.В пресс-службе гипермаркета "Лента" сказали, что пожар начался в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны. Компания выясняет причины случившегося.
https://ria.ru/20211220/pozhar-1764589589.html
томск
россия
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764684703_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e728e6c0a5618767aefb8a7d65169334.jpg
Торговый центр "Лента" горит в Томске. Кадры МЧС
Торговый центр "Лента" горит в Томске. Кадры МЧС
2021-12-21T11:50
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, томская область
11:50 21.12.2021 (обновлено: 13:37 21.12.2021)
В Томске загорелся торговый центр
В Томске на улице Елизаровых загорелся торговый центр "Лента"
НОВОСИБИРСК, 21 дек — РИА Новости.
Торговый центр "Лента" горит в Томске
, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Елизаровых, 13 поступило в в 15:06 (11:06 мск).
"На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС рассказали, что горение происходит на площади 5000 квадратных метров, также у ТЦ обрушилась крыша. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.
По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, всех людей из здания вывели.
Облдепздрав региона со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи города Николая Родионова сообщил, что на месте пожара дежурит бригада, но к ним пока никто не обращался.
Власти Томска подогнали к гипермаркету автобус, где могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители, людей не допускают к горящему зданию. ГИБДД обеспечивает проезд автомобилей спецслужб к месту пожара. Четыре экипажа регулируют транспортные потоки, ограничив движение остальных автомобилей на участке улицы Елизаровых от улиц Красноармейской до проспекта Кирова.
В пресс-службе гипермаркета "Лента" сказали, что пожар начался в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны. Компания выясняет причины случившегося.