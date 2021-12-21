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Губернатор Кузбасса не пострадал в ДТП
Губернатор Кузбасса не пострадал в ДТП - РИА Новости, 21.12.2021
Губернатор Кузбасса не пострадал в ДТП
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:02
2021-12-21T07:02
2021-12-21T09:01
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
кемерово
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КЕМЕРОВО, 21 дек- РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации региона.Сообщалось, что авария с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева, ехавшего на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная", произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк."Да", – ответили в пресс-службе на вопрос журналистов, был ли губернатор в автомобиле в момент аварии."Губернатор не пострадал", – сказали в пресс-службе администрации региона.Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус, джип и белый седан, подъехал эвакуатор. Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поворота, по данным местных СМИ, в 60 километрах от Новокузнецка.
кемеровская область
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, кемерово
07:02 21.12.2021 (обновлено: 09:01 21.12.2021)
Губернатор Кузбасса не пострадал в ДТП
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев не пострадал в аварии на трассе Кемерово-Новокузнецк
КЕМЕРОВО, 21 дек- РИА Новости.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Сообщалось, что авария с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева, ехавшего на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная", произошла на трассе Кемерово
– Новокузнецк
.
"Да", – ответили в пресс-службе на вопрос журналистов, был ли губернатор в автомобиле в момент аварии.
"Губернатор не пострадал", – сказали в пресс-службе администрации региона.
Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус, джип и белый седан, подъехал эвакуатор. Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поворота, по данным местных СМИ, в 60 километрах от Новокузнецка.