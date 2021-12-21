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Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте

Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте - РИА Новости, 21.12.2021

Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте

На трассе Кемерово — Новокузнецк произошла авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T06:46

2021-12-21T06:46

2021-12-21T09:28

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

новокузнецк

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 21 дек — РИА Новости. На трассе Кемерово — Новокузнецк произошла авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщается в Telegram-канале главы региона.Машины столкнулись около 9:00 (5:00 мск) в районе поселка Карагайла. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная"."Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", — сказано в публикации.Цивилев не пострадал. Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося. Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более 100 человек.

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, новокузнецк, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)