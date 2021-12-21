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Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте
Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте - РИА Новости, 21.12.2021
Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте
На трассе Кемерово — Новокузнецк произошла авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T06:46
2021-12-21T09:28
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
новокузнецк
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 21 дек — РИА Новости. На трассе Кемерово — Новокузнецк произошла авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщается в Telegram-канале главы региона.Машины столкнулись около 9:00 (5:00 мск) в районе поселка Карагайла. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная"."Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", — сказано в публикации.Цивилев не пострадал. Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося. Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более 100 человек.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, новокузнецк, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:46 21.12.2021 (обновлено: 09:28 21.12.2021)
 
Глава Кузбасса попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на шахте

Глава Кузбасса Цивилев попал в ДТП перед встречей с семьями пострадавших на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев у шахты "Листвяжная" в городе Белово
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 21 дек — РИА Новости. На трассе КемеровоНовокузнецк произошла авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Машины столкнулись около 9:00 (5:00 мск) в районе поселка Карагайла. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".
"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", — сказано в публикации.
Цивилев не пострадал. Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися отправились горноспасатели; позднее их пришлось отозвать из-за опасности повторного взрыва. В итоге погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более 100 человек.
 
ПроисшествияКемеровская областьСергей ЦивилевНовокузнецкКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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