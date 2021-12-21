https://ria.ru/20211221/tsenzura-1764680179.html
Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ"
Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ" - РИА Новости, 21.12.2021
Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить демократические... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:11
2021-12-21T12:11
2021-12-21T12:11
общество
цензура
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить демократические завоевания в виде запрета цензуры, несмотря на то, что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства.Как отметила омбудсмен, сегодня часто звучат призывы поменять законы, которые были приняты в 90-е годы. "Но если говорить о законе "О СМИ", то он стал огромным завоеванием для нового демократического российского общества, закрепив такие положения, как запрет цензуры, право на учреждение независимых средств массовой информации и многие другие", - приводятся слова Москальковой на ее странице в Instagram. Указано, что она приняла участие в юбилейной, XXX международной конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы"."При внесении изменений в закон "О СМИ" очень важно сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства", - полагает Москалькова.
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общество, цензура, татьяна москалькова
Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ"
Омбудсмен Москалькова: меняя закон "О СМИ", очень важно сохранить запрет цензуры