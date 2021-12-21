https://ria.ru/20211221/tsenzura-1764680179.html

Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ"

Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ" - РИА Новости, 21.12.2021

Москалькова призвала сохранить запрет цензуры при изменении закона "О СМИ"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить демократические... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:11

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2021-12-21T12:11

общество

цензура

татьяна москалькова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала важным при возможном внесении изменений в закон "О СМИ" сохранить демократические завоевания в виде запрета цензуры, несмотря на то, что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства.Как отметила омбудсмен, сегодня часто звучат призывы поменять законы, которые были приняты в 90-е годы. "Но если говорить о законе "О СМИ", то он стал огромным завоеванием для нового демократического российского общества, закрепив такие положения, как запрет цензуры, право на учреждение независимых средств массовой информации и многие другие", - приводятся слова Москальковой на ее странице в Instagram. Указано, что она приняла участие в юбилейной, XXX международной конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы"."При внесении изменений в закон "О СМИ" очень важно сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства", - полагает Москалькова.

https://ria.ru/20211124/tsenzura-1760449494.html

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общество, цензура, татьяна москалькова