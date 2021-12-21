https://ria.ru/20211221/tseny-1764744944.html
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на новые формы выпуска вакцины "Спутник М" и препарата "Арепливир", сообщает служба. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:37
2021-12-21T15:37
2021-12-21T15:37
распространение коронавируса
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660840_0:106:3106:1853_1920x0_80_0_0_e432b309c226af0b3b9842676f6577ec.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на новые формы выпуска вакцины "Спутник М" и препарата "Арепливир", сообщает служба."ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19. Так, новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,4 рубля (5 доз) и 6004,8 рубля (10 доз). А стоимость более высоких дозировок "Арепливира" составит 10000 рублей (50 таблеток) и 8000 рублей (40 таблеток)", - говорится в сообщении.Уточняется, что оба средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В начале месяца ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля за дозу, что на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V".
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/covid-daily-1764665238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660840_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_1f7473bb99a62ac851c3429b04d08f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска "Арепливира" и детской вакцины "Спутник М"