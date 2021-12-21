https://ria.ru/20211221/tseny-1764744944.html

ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19

ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на новые формы выпуска вакцины "Спутник М" и препарата "Арепливир", сообщает служба. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:37

2021-12-21T15:37

2021-12-21T15:37

распространение коронавируса

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на новые формы выпуска вакцины "Спутник М" и препарата "Арепливир", сообщает служба."ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19. Так, новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,4 рубля (5 доз) и 6004,8 рубля (10 доз). А стоимость более высоких дозировок "Арепливира" составит 10000 рублей (50 таблеток) и 8000 рублей (40 таблеток)", - говорится в сообщении.Уточняется, что оба средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В начале месяца ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М" в 600,48 рубля за дозу, что на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V".

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/covid-daily-1764665238.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии