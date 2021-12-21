Алиханов заявил, что власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита
Калининградский губернатор Алиханов: власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита
КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита, как и договаривались, а в случае введения ограничений для грузов из Белоруссии должны предусмотреть исключения для России, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Министерство транспорта Литвы ранее предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.
В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что переживает из-за этой инициативы, так как Калининград потребляет белорусские продукты и непродовольственные товары.
"Я считаю, что при принятии ими (Литвой – ред.) соответствующих мер они могут не перевозить через свои порты, но если мы едем по железной дороге в сторону Калининграда – я считаю, ограничение этих перевозок не должно вообще никогда вводиться и даже рассматриваться, потому это уже не отношения Литвы и Белоруссии или еще кого-то, это отношения с Россией. И здесь надо соответствующие исключения предусматривать, если они будут что-то у себя ограничивать", - сказал губернатор.
Он добавил, что власти региона очень внимательно смотрят на ситуацию. "Считаем, что надо напоминать нашим соседям, что они должны обеспечивать свободу транзита, о которой мы договаривались", - заключил Алиханов.