https://ria.ru/20211221/tranzit-1764641874.html

Алиханов заявил, что власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита

Алиханов заявил, что власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита - РИА Новости, 21.12.2021

Алиханов заявил, что власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита

Власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита, как и договаривались, а в случае введения ограничений для грузов из Белоруссии должны предусмотреть... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T07:36

2021-12-21T07:36

2021-12-21T07:36

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита, как и договаривались, а в случае введения ограничений для грузов из Белоруссии должны предусмотреть исключения для России, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Министерство транспорта Литвы ранее предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что переживает из-за этой инициативы, так как Калининград потребляет белорусские продукты и непродовольственные товары.Он добавил, что власти региона очень внимательно смотрят на ситуацию. "Считаем, что надо напоминать нашим соседям, что они должны обеспечивать свободу транзита, о которой мы договаривались", - заключил Алиханов.

https://ria.ru/20211221/tranzit-1764641374.html

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экономика, в мире, калининград, литва, белоруссия, калининградская область, антон алиханов, россия