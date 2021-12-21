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Алиханов назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Алиханов назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021
Алиханов назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен предложением Литвы перекрыть транзит грузов из Белоруссии. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:15
2021-12-21T14:44
экономика
в мире
калининград
калининградская область
антон алиханов
россия
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен предложением Литвы перекрыть транзит грузов из Белоруссии."Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только", — сказал он.По его словам, он видит в этом угрозу не только для продовольственной, но и экономической безопасности региона.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через республику, за который уже получили предоплату. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис объявили о решении уйти с постов.Президент Гитанас Науседа отметил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. Минтранс предложил наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.Позже стало известно, что премьер-министр Ингрида Шимоните отклонила отставку глав МИД и Минтранса.В Москве, комментируя возможное ограничение транзита Литвой, назвали такое решение тупиковым, так как это "может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона".
https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html
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экономика, в мире, калининград, калининградская область, антон алиханов, россия
07:15 21.12.2021 (обновлено: 14:44 21.12.2021)
 
Алиханов назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Губернатор Алиханов: инициатива Литвы по транзиту грузов из Белоруссии представляет угрозу

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен предложением Литвы перекрыть транзит грузов из Белоруссии.
"Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только", — сказал он.
Кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 18:32
Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко
По его словам, он видит в этом угрозу не только для продовольственной, но и экономической безопасности региона.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через республику, за который уже получили предоплату. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис объявили о решении уйти с постов.
Президент Гитанас Науседа отметил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. Минтранс предложил наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.
Позже стало известно, что премьер-министр Ингрида Шимоните отклонила отставку глав МИД и Минтранса.
В Москве, комментируя возможное ограничение транзита Литвой, назвали такое решение тупиковым, так как это "может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона".
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 08:13
Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС
 
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