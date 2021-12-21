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Инженер и Ричард Сапогов попадают в XIX век в новой серии "Внутри Лапенко"

Инженер и Ричард Сапогов попадают в XIX век в новой серии "Внутри Лапенко" - РИА Новости, 21.12.2021

Инженер и Ричард Сапогов попадают в XIX век в новой серии "Внутри Лапенко"

В Сети разместили трейлер специальной серии сериала "Внутри Лапенко" под названием "Убийство в "Гнезде фазана". РИА Новости, 21.12.2021

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети разместили трейлер специальной серии сериала "Внутри Лапенко" под названием "Убийство в "Гнезде фазана".Действие в предстоящей серии развернется в декабре 1886 года. Это будет детективная история о таинственных событиях, произошедших в позапрошлом веке. Все роли, как обычно, сыграл Антон Лапенко. На экране зрители увидят таких полюбившихся в предыдущих скетчах персонажей, как Инженер, Ричард Сапогов, Полковник Жилин, Татьяна Восьмиглазова и других.Премьера спецэпизода "Убийство в "Гнезде фазана" состоится 27 декабря на YouTube.

https://ria.ru/20211214/gudkov-1763471368.html

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , youtube, антон лапенко