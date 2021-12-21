https://ria.ru/20211221/testirovanie-1764759576.html

Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники

Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники - РИА Новости, 21.12.2021

Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники

Объемы тестирования на коронавирус в России не должны снижаться и в праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:11

2021-12-21T16:11

2021-12-21T16:33

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в России не должны снижаться и в праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание уделите, пожалуйста, объемам тестирования. Они не должны снижаться в предстоящие праздники, проработайте этот вопрос с регионами", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии