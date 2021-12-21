https://ria.ru/20211221/testirovanie-1764759576.html
Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники
Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники
Объемы тестирования на коронавирус в России не должны снижаться и в праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:11
2021-12-21T16:11
2021-12-21T16:33
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в России не должны снижаться и в праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание уделите, пожалуйста, объемам тестирования. Они не должны снижаться в предстоящие праздники, проработайте этот вопрос с регионами", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a2a10c9c15963b3dcf57a4f902c38d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:11 21.12.2021 (обновлено: 16:33 21.12.2021)
Мишустин призвал не снижать объемы тестирования на COVID-19 в праздники
Премьер Мишустин: объемы тестирования на COVID-19 не должны снижаться и в праздники