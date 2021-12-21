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Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19
Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил строго контролировать объемы тестирования на коронавирус в регионах. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:53
2021-12-21T15:53
2021-12-21T16:13
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил строго контролировать объемы тестирования на коронавирус в регионах."Важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию, его объёма снижать - недопустимо. Прошу глав российских субъектов проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:53 21.12.2021 (обновлено: 16:13 21.12.2021)
Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19
Премьер Мишустин поручил строго контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19