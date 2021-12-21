https://ria.ru/20211221/testirovanie-1764750745.html

Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19

Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Мишустин поручил контролировать соблюдение объемов тестирования на COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил строго контролировать объемы тестирования на коронавирус в регионах. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:53

2021-12-21T15:53

2021-12-21T16:13

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964535_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_b33b9d48268b02e0c27c2e19faa3757c.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил строго контролировать объемы тестирования на коронавирус в регионах."Важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию, его объёма снижать - недопустимо. Прошу глав российских субъектов проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии