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https://ria.ru/20211221/teplyakova-1764808614.html
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой устроил драку с завкафедрой из-за экзамена
Отец девятилетней студентки МГУ устроил драку с завкафедрой из-за экзамена - РИА Новости, 21.12.2021
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой устроил драку с завкафедрой из-за экзамена
Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:30
2021-12-21T23:03
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
алиса теплякова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.Девочка сдавала экзамен по предмету "Введение в психологию", но, по словам представителя университета, ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После этого ее отец "устроил скандал". Работники вызвали полицию. В ответ мужчина "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". В результате его закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда"."Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка", — сказал мужчина.По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию."Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка", — заявил он.Родитель обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе.В сентябре однокурсник девочки рассказывал, что она задает вопросы не по теме занятий, а также включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателей этого не делать. Также в СМИ появлялись сообщения, что добавленный в чаты студентов отец Алисы хамил ее однокурсницам. В свою очередь, в пресс-службе факультета сообщали РИА Новости, что жалоб на Евгения со стороны однокурсников не поступало и факультет не может регулировать общение в чатах.
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москва
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), алиса теплякова
20:30 21.12.2021 (обновлено: 23:03 21.12.2021)
 
Отец девятилетней студентки МГУ устроил драку с завкафедрой из-за экзамена

Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой устроил драку с завкафедрой из-за экзамена

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.
Девочка сдавала экзамен по предмету "Введение в психологию", но, по словам представителя университета, ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После этого ее отец "устроил скандал". Работники вызвали полицию. В ответ мужчина "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". В результате его закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда".
"Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка", — сказал мужчина.
По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию.
"Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка", — заявил он.
Родитель обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе.
В сентябре однокурсник девочки рассказывал, что она задает вопросы не по теме занятий, а также включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателей этого не делать. Также в СМИ появлялись сообщения, что добавленный в чаты студентов отец Алисы хамил ее однокурсницам. В свою очередь, в пресс-службе факультета сообщали РИА Новости, что жалоб на Евгения со стороны однокурсников не поступало и факультет не может регулировать общение в чатах.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 07:07
Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Алиса Теплякова
 
 
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