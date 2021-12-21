https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html

Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат

Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат - РИА Новости, 21.12.2021

Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат

Все 76 социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровня в Татарстане стали доступны онлайн, сообщает минцифры республики. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:49

2021-12-21T16:49

2021-12-21T16:49

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Все 76 социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровня в Татарстане стали доступны онлайн, сообщает минцифры республики."Татарстан перевел 100% социально значимых услуг в электронный формат: 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня, оказываемых жителям Республики Татарстан, стали доступны онлайн", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги до конца 2022 года."Татарстан перевел все региональные и муниципальные массовые социально значимые услуги в электронный формат и выполнил задачу, поставленную президентом страны, с опережением в один год. 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года", - отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.Региональное минцифры уточняет, что в электронный вид переведены, в частности, услуги министерств социальной защиты и занятости, здравоохранения, образования и науки, транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства, комитета по охране объектов культурного наследия, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и ряда других ведомств.Наиболее популярными социально значимыми услугами, которые сегодня оказываются в электронном виде, по данным минцифры, являются признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченой семьи, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установление статуса многодетной семьи, выдача градостроительного плана земельного участка, присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса, утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и другие.

https://ria.ru/20211220/tatarstan-1764546002.html

https://ria.ru/20211220/manezh-1764530691.html

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общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, россия