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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат
Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат - РИА Новости, 21.12.2021
Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат
Все 76 социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровня в Татарстане стали доступны онлайн, сообщает минцифры республики. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:49
2021-12-21T16:49
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
россия
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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Все 76 социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровня в Татарстане стали доступны онлайн, сообщает минцифры республики."Татарстан перевел 100% социально значимых услуг в электронный формат: 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня, оказываемых жителям Республики Татарстан, стали доступны онлайн", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги до конца 2022 года."Татарстан перевел все региональные и муниципальные массовые социально значимые услуги в электронный формат и выполнил задачу, поставленную президентом страны, с опережением в один год. 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года", - отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.Региональное минцифры уточняет, что в электронный вид переведены, в частности, услуги министерств социальной защиты и занятости, здравоохранения, образования и науки, транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства, комитета по охране объектов культурного наследия, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и ряда других ведомств.Наиболее популярными социально значимыми услугами, которые сегодня оказываются в электронном виде, по данным минцифры, являются признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченой семьи, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установление статуса многодетной семьи, выдача градостроительного плана земельного участка, присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса, утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и другие.
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общество, республика татарстан (татарстан), владимир путин, россия
16:49 21.12.2021
 
Татарстан перевел все социально значимые госуслуги в электронный формат

Татарстан перевел все 76 социально значимых госуслуг в электронный формат

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Все 76 социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровня в Татарстане стали доступны онлайн, сообщает минцифры республики.
"Татарстан перевел 100% социально значимых услуг в электронный формат: 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня, оказываемых жителям Республики Татарстан, стали доступны онлайн", - говорится в сообщении.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги до конца 2022 года.
"Татарстан перевел все региональные и муниципальные массовые социально значимые услуги в электронный формат и выполнил задачу, поставленную президентом страны, с опережением в один год. 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года", - отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
Региональное минцифры уточняет, что в электронный вид переведены, в частности, услуги министерств социальной защиты и занятости, здравоохранения, образования и науки, транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства, комитета по охране объектов культурного наследия, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и ряда других ведомств.
Наиболее популярными социально значимыми услугами, которые сегодня оказываются в электронном виде, по данным минцифры, являются признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченой семьи, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установление статуса многодетной семьи, выдача градостроительного плана земельного участка, присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса, утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и другие.
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