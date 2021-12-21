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Скорость мобильного интернета в Москве выше, чем в среднем по стране
Скорость мобильного интернета в Москве выше, чем в среднем по стране - РИА Новости, 21.12.2021
Скорость мобильного интернета в Москве выше, чем в среднем по стране
За год средняя скорость мобильного интернета в Москве по направлению к абоненту выросла до 40 Мбит/сек. К таким выводам пришли аналитики консалтингового... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:18
2021-12-21T11:18
2021-12-21T14:32
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мтс
мегафон
telecom daily
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. За год средняя скорость мобильного интернета в Москве по направлению к абоненту выросла до 40 Мбит/сек. К таким выводам пришли аналитики консалтингового агентства Telecom Daily.В исследовании измерялись скорости сетей сотовой четверки: МТС, Мегафон, билайн и Tele2. В Москве наиболее быстрый интернет оказался у МегаФона со средней скоростью 56,1 Мбит/сек, в Московской области результаты МТС и МегаФона почти равны (41,3 и 41,2 Мбит/сек, соответственно). По уровню стабильности все сети показывают практически одинаковый результат Москве и области.В среднем скорость мобильного интернета в Москве выросла на 4 Мб/сек по сравнению с 2020-м, что отражает территориальную динамику развития сотовых сетей операторов.Аналитики пришли к выводу, что средняя скорость мобильного интернета в Москве значительно выше, чем в среднем по стране: 40 против 21,7 Мбит/сек.
https://ria.ru/20210630/svyaz-1739147863.html
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технологии, мтс, мегафон, telecom daily