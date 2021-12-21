https://ria.ru/20211221/supertank-1764800360.html

"Совершенный": Россия отказалась от "супертанка"

В США рассказали о "супертанке", от которого отказалась Россия - РИА Новости, 21.12.2021

"Совершенный": Россия отказалась от "супертанка"

В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:23

2021-12-21T19:23

2021-12-21T19:38

в мире

сша

ссср

т-34

калеб ларсон

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на вооружении бронемашины, рассказал обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.История Т-44 началась в 1943 году, когда в Красной армии осознали потребность в более мощной и защищенной боевой машине, нежели легендарный Т-34, говорится в публикации. При этом отмечается, что среди историков нет единого мнения о превосходстве новой модели над более старым танком.Одним из отличий Т-44 стало поперечное размещение двигателя, что, с одной стороны, усложнило конструкцию, с другой — сэкономило внутреннее пространство. На новый танк можно было установить пушку калибра 85 и даже 122 миллиметра вместо 76,2-миллиметровой на Т-34. Кроме того, бронемашина оказалась компактнее предшественницы — база оказалась короче, а башня смещена ближе к центру.По словам Ларсона, военное руководство раскритиковало новый танк за более сложную конструкцию и ограниченную теоретическую высоту орудия.По мнению обозревателя, Т-44 не заменил Т-34, так как последний уже был в серии, а подготовка экипажей к новой бронемашине требовала переобучения и дополнительных ресурсов, что в условиях войны страна себе позволить не могла. Другая причина — сведение на нет преимущества новой модели после модернизации Т-34 и установки 85-миллиметровой пушки.Т-44 пошел в серию в 1944 году, всего выпустили около 1800 танков, но уже в 1946-м появился Т-54, который в дальнейшем и заменил Т-34.

https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/tanki-1764132631.html

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в мире, сша, ссср, т-34, калеб ларсон