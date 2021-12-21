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"Совершенный": Россия отказалась от "супертанка"
В США рассказали о "супертанке", от которого отказалась Россия - РИА Новости, 21.12.2021
"Совершенный": Россия отказалась от "супертанка"
В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:23
2021-12-21T19:38
в мире
сша
ссср
т-34
калеб ларсон
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на вооружении бронемашины, рассказал обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.История Т-44 началась в 1943 году, когда в Красной армии осознали потребность в более мощной и защищенной боевой машине, нежели легендарный Т-34, говорится в публикации. При этом отмечается, что среди историков нет единого мнения о превосходстве новой модели над более старым танком.Одним из отличий Т-44 стало поперечное размещение двигателя, что, с одной стороны, усложнило конструкцию, с другой — сэкономило внутреннее пространство. На новый танк можно было установить пушку калибра 85 и даже 122 миллиметра вместо 76,2-миллиметровой на Т-34. Кроме того, бронемашина оказалась компактнее предшественницы — база оказалась короче, а башня смещена ближе к центру.По словам Ларсона, военное руководство раскритиковало новый танк за более сложную конструкцию и ограниченную теоретическую высоту орудия.По мнению обозревателя, Т-44 не заменил Т-34, так как последний уже был в серии, а подготовка экипажей к новой бронемашине требовала переобучения и дополнительных ресурсов, что в условиях войны страна себе позволить не могла. Другая причина — сведение на нет преимущества новой модели после модернизации Т-34 и установки 85-миллиметровой пушки.Т-44 пошел в серию в 1944 году, всего выпустили около 1800 танков, но уже в 1946-м появился Т-54, который в дальнейшем и заменил Т-34.
https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html
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в мире, сша, ссср, т-34, калеб ларсон
19:23 21.12.2021 (обновлено: 19:38 21.12.2021)
 
В США рассказали о "супертанке", от которого отказалась Россия

Обозреватель 19fortyfive Ларсон назвал советский Т-44 супертанком

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОтреставрированный танк Т-44
Отреставрированный танк Т-44 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на вооружении бронемашины, рассказал обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.
История Т-44 началась в 1943 году, когда в Красной армии осознали потребность в более мощной и защищенной боевой машине, нежели легендарный Т-34, говорится в публикации. При этом отмечается, что среди историков нет единого мнения о превосходстве новой модели над более старым танком.
Одним из отличий Т-44 стало поперечное размещение двигателя, что, с одной стороны, усложнило конструкцию, с другой — сэкономило внутреннее пространство. На новый танк можно было установить пушку калибра 85 и даже 122 миллиметра вместо 76,2-миллиметровой на Т-34. Кроме того, бронемашина оказалась компактнее предшественницы — база оказалась короче, а башня смещена ближе к центру.
По словам Ларсона, военное руководство раскритиковало новый танк за более сложную конструкцию и ограниченную теоретическую высоту орудия.
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"Дороги России их убьют": американцы разочаровались в своих танках
По мнению обозревателя, Т-44 не заменил Т-34, так как последний уже был в серии, а подготовка экипажей к новой бронемашине требовала переобучения и дополнительных ресурсов, что в условиях войны страна себе позволить не могла. Другая причина — сведение на нет преимущества новой модели после модернизации Т-34 и установки 85-миллиметровой пушки.
Т-44 пошел в серию в 1944 году, всего выпустили около 1800 танков, но уже в 1946-м появился Т-54, который в дальнейшем и заменил Т-34.
Предприниматели выставили у станции метро Арсенальная в Киеве надувную военную технику в рамках акции протеста против министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 21:13Авторы
Броня слаба. В центр Киева вывели надувные танки
 
В миреСШАСССРТ-34Калеб Ларсон
 
 
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