https://ria.ru/20211221/suek-1764662861.html

СУЭК получили премию за лучший в России ESG-Проект

СУЭК получили премию за лучший в России ESG-Проект - РИА Новости, 21.12.2021

СУЭК получили премию за лучший в России ESG-Проект

Экспертный совет премии "Развитие регионов. Лучшее для России" присудил победу в номинации "ESG-Проект года" Сибирской угольной энергетической компании за... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:46

2021-12-21T10:46

2021-12-21T10:46

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Экспертный совет премии "Развитие регионов. Лучшее для России" присудил победу в номинации "ESG-Проект года" Сибирской угольной энергетической компании за проект "Современные врачи – здоровые территории", сообщает пресс-служба СУЭК.Проект "Современные врачи – здоровые территории" нацелен на обмен опытом и повышение квалификации руководителей учреждений здравоохранения и медиков-практиков на базе центральных медицинских учреждений Управления делами президента РФ и повышение качества медицинских услуг для населения территорий за счет внедрения современных организационных механизмов и лечебных методик в практику работы локальных медучреждений. В рамках этого проекта, в частности была проведена серия онлайн семинаров на наиболее актуальные для медиков в настоящее время темы для 25 врачей из Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Республик Бурятия и Хакасия, Кемеровской, Мурманской областей. Медики регионов в том числе ознакомились с новыми рекомендациями по лечению и профилактике коронавирусной инфекции у детей и взрослых, с новыми подходами к диагностике и лечению ИБС, ВЗК, получили консультации по конкретным медицинским случаям и рекомендации лучших в России специалистов по лечению, профилактике и реабилитации пациентов с COVID-19.СУЭК на протяжении многих лет признается профессиональным сообществом лидером в сфере устойчивого развития в России.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

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сибирская угольная энергетическая компания, россия