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В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы
В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы - РИА Новости, 21.12.2021
В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы
Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, пытавшегося подорвать здание суда, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:01
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происшествия
ставрополь
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
россия
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ПЯТИГОРСК, 21 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, пытавшегося подорвать здание суда, сообщает управление ФСБ по региону."Установлено, что Соппа Николай Николаевич, став участником международной террористической организации "Исламское государство"*, планировал совершить террористический акт путем подрыва в Ставрополе "Дворца правосудия", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности с октября 2020 года по август 2021 года следственный отдел управления ФСБ по Ставропольскому краю завел в отношении Соппы дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации", "попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ"."Во вторник решением Южного окружного военного суда Соппа признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей", - отметили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211215/podrostki-1763945980.html
https://ria.ru/20211217/zaderzhanie-1764195801.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия
20:01 21.12.2021
 
В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы

Сторонник ИГ Соппа, пытавшийся взорвать суд в Ставрополе, получил 11 лет лишения свободы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 21 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, пытавшегося подорвать здание суда, сообщает управление ФСБ по региону.
"Установлено, что Соппа Николай Николаевич, став участником международной террористической организации "Исламское государство"*, планировал совершить террористический акт путем подрыва в Ставрополе "Дворца правосудия", - говорится в сообщении.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 20:53
В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов
Отмечается, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности с октября 2020 года по август 2021 года следственный отдел управления ФСБ по Ставропольскому краю завел в отношении Соппы дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации", "попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ".
"Во вторник решением Южного окружного военного суда Соппа признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей", - отметили в УФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоРоссия
 
 
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