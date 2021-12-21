https://ria.ru/20211221/sud-1764805523.html

В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы

В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы - РИА Новости, 21.12.2021

В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, пытавшегося подорвать здание суда, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:01

2021-12-21T20:01

2021-12-21T20:01

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ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 21 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, пытавшегося подорвать здание суда, сообщает управление ФСБ по региону."Установлено, что Соппа Николай Николаевич, став участником международной террористической организации "Исламское государство"*, планировал совершить террористический акт путем подрыва в Ставрополе "Дворца правосудия", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности с октября 2020 года по август 2021 года следственный отдел управления ФСБ по Ставропольскому краю завел в отношении Соппы дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации", "попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ"."Во вторник решением Южного окружного военного суда Соппа признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей", - отметили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211215/podrostki-1763945980.html

https://ria.ru/20211217/zaderzhanie-1764195801.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия