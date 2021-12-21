https://ria.ru/20211221/sud-1764734540.html

Госдума приняла закон об удаленном участии в судебном процессе

Госдума приняла закон об удаленном участии в судебном процессе - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума приняла закон об удаленном участии в судебном процессе

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный закон, совершенствующий порядок применения... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:59

2021-12-21T14:59

2021-12-21T14:59

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный закон, совершенствующий порядок применения электронных документов в судопроизводстве, а также предусматривающий возможность удаленного участия в судебном процессе.Согласно законопроекту, изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Лица, причастные к процессу, смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства и при наличии в судах технической возможности."Установление личности лица, участвующего в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации)", - говорится в пояснительной записке.При этом, отмечают авторы законопроекта, суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.Согласно документу, исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал госуслуг, либо через информационную систему, определенную Верховным судом РФ, судебным департаментом при Верховном суде, или через систему электронного документооборота участника процесса посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Они могут быть подписаны простой электронной подписью."Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде могут быть доставлены посредством Единого портала и в систему электронного документооборота. В этом случае время и факт их доставки адресату фиксируются средствами соответствующей информационной системы", - следует из документа.Как рассказал РИА Новости первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, согласно поправкам ко второму чтению, устанавливается, что лица, нарушающие порядок судебного заседания или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания или на его часть."За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда или отключаются от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания", - добавил Бессарабов.

https://ria.ru/20211209/shtrafy-1762858740.html

https://ria.ru/20211011/ekspertiz-1754082364.html

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