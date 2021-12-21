https://ria.ru/20211221/sud-1764722231.html

Прокурор заявил, что пуск ракеты в день крушения MH17 видели свидетели

Прокурор заявил, что пуск ракеты в день крушения MH17 видели свидетели - РИА Новости, 21.12.2021

Прокурор заявил, что пуск ракеты в день крушения MH17 видели свидетели

Прокуратура Нидерландов утверждает, что два свидетеля видели пуск ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, со РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:22

2021-12-21T14:22

2021-12-21T14:22

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киев

сша

николай винниченко

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

mh17. расследование

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов утверждает, что два свидетеля видели пуск ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, со стороны Первомайского, заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс, при этом все свидетели на этом процессе остаются анонимными.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко."ЗРК "Бук" довезли до Первомайского по приказу и в сопровождении четверых обвиняемых. Это следует из маршрута, который мы воссоздали в деталях, основываясь на данных переговоров по радиосвязи, показаниях свидетелей, публикациях в соцсетях, а также видео и фото "Бука". Это также показывают перехваченные разговоры... Кроме того, два свидетеля видели запуск ракеты со стороны сельхозполя под Первомайским", - заявила прокурор на слушаниях во вторник.Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Кроме того, по утверждению Риддербекс, ряд свидетелей видели полет этой ракеты, некоторые из них сняли фото, на котором виден след дыма от ракеты, летевшей со стороны Первомайского, которое контролировали ополченцы. Личности свидетелей не раскрываются.При этом ранее Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении MH17, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, показания не были учтены "в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров".Кроме того, как заявляла голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, прокуратура Нидерландов не предоставила защите показания свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Защита попросила суд распорядиться о том, чтобы все документы по этому свидетелю были предоставлены, так как они могут стать оправдательными для подзащитного Пулатова, однако суд отклонил это ходатайство.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20211221/mh17-1764698612.html

https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html

https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html

https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html

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в мире, киев, сша, николай винниченко, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17, россия