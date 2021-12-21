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В Свердловской области непривитых студентов отстранят от учебы

В Свердловской области непривитых студентов отстранят от учебы - РИА Новости, 21.12.2021

В Свердловской области непривитых студентов отстранят от учебы

Студенты вузов Свердловской области, не вакцинированные от коронавируса, с 2022 года будут отстранены от учебы, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:37

2021-12-21T15:37

2021-12-21T16:16

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Студенты вузов Свердловской области, не вакцинированные от коронавируса, с 2022 года будут отстранены от учебы, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.Ранее региональный Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Учащиеся вузов должны поставить первый компонент прививки до 1 февраля 2022 года, второй компонент – до 1 марта 2022 года."С нового года практически все высшие учебные заведения переходят на обычный режим работы. Но в условиях действия постановления об обязательной вакцинации этот очный режим работы коснется вакцинированных студентов. Будут установлены переходные сроки. Те, кто не вакцинирован, если он не имеет на это медицинских оснований, должен быть отстранен от учебы", - сказал Креков.Он добавил, что студенты с медотводами будут заниматься дистанционно. Замгубернатора отметил, что при изменении эпидемиологической ситуации в регионе меры также могут быть пересмотрены.В последние недели ежесуточное число заболевших коронавирусом в регионе находится на уровне 600. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 192,4 тысячи случаев заражения COVID, скончались более 9 тысяч пациентов.

свердловская область

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