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В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым - РИА Новости, 21.12.2021
В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T23:39
2021-12-21T23:39
в мире
москва
нато
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
алексей никоноров
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что предложения Киева о реформировании Cовместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня неприемлемы."В ходе сегодняшней встречи мы лишь еще раз увидели, что украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру: осуществлять прямое взаимодействие с нами в рамках СЦКК... и дезавуировать высказывания официальных лиц Украины о праве командиров на местах самим принимать решение о ведении огня и применении БПЛА на линии соприкосновения. Вместо этого предлагаются абсолютно не реалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб, что неприемлемо для нас", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, москва, нато, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия, алексей никоноров
23:39 21.12.2021
 
В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым

Представитель ДНР Никоноров назвал предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым

© Фото : официальный сайт Главы ДНР Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : официальный сайт Главы ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что предложения Киева о реформировании Cовместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня неприемлемы.
"В ходе сегодняшней встречи мы лишь еще раз увидели, что украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру: осуществлять прямое взаимодействие с нами в рамках СЦКК... и дезавуировать высказывания официальных лиц Украины о праве командиров на местах самим принимать решение о ведении огня и применении БПЛА на линии соприкосновения. Вместо этого предлагаются абсолютно не реалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб, что неприемлемо для нас", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
20:40
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева
 
В миреМоскваНАТОДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАлексей Никоноров
 
 
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