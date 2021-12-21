В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
Представитель ДНР Никоноров назвал предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
© Фото : официальный сайт Главы ДНР Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что предложения Киева о реформировании Cовместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня неприемлемы.
"В ходе сегодняшней встречи мы лишь еще раз увидели, что украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру: осуществлять прямое взаимодействие с нами в рамках СЦКК... и дезавуировать высказывания официальных лиц Украины о праве командиров на местах самим принимать решение о ведении огня и применении БПЛА на линии соприкосновения. Вместо этого предлагаются абсолютно не реалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб, что неприемлемо для нас", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.