https://ria.ru/20211221/stskk-1764824595.html

В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым

В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым - РИА Новости, 21.12.2021

В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:39

2021-12-21T23:39

2021-12-21T23:39

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что предложения Киева о реформировании Cовместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня неприемлемы."В ходе сегодняшней встречи мы лишь еще раз увидели, что украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру: осуществлять прямое взаимодействие с нами в рамках СЦКК... и дезавуировать высказывания официальных лиц Украины о праве командиров на местах самим принимать решение о ведении огня и применении БПЛА на линии соприкосновения. Вместо этого предлагаются абсолютно не реалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб, что неприемлемо для нас", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211221/provokatsii-1764810205.html

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в мире, москва, нато, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия, алексей никоноров